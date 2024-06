Euro 2024, le strane richieste dell’Inghilterra durante il soggiorno in Germania: 35 chef e un robot

La permanenza dell’Inghilterra in Germania durante gli Europei 2024 sarà all’insegna del lusso. Come riportato da “FanPage.it” i giocatori avranno camere personalizzate con i loro oggetti e saranno aiutati da un robot con la maglia della nazionale tedesca.

L’Inghilterra si è preparata a un soggiorno di lusso per gli Europei di calcio in Germania, scegliendo come base il Weimarer Land Spa and Golf Resort a Blankenhain. La struttura offre 94 camere, due ristoranti stellati, una spa estesa, tre campi da golf, e persino un campo da paddle, garantendo ai giocatori ogni comfort possibile. Inoltre, la federazione inglese ha speso oltre un milione di euro per assicurarsi l’intero resort, superando le offerte di altre nazionali come Paesi Bassi e Austria.

Il resort non solo offre servizi di lusso ma è anche dotato di tecnologie avanzate, inclusi un robot chiamato Kehrbart che assiste i giocatori durante i pasti. Questo automa, che indossa la maglia della Germania e parla tedesco, è un esempio delle peculiari richieste della squadra: dalla presenza di 35 chef per soddisfare le necessità dietetiche dei giocatori, all’aria condizionata in ogni camera, rifacimenti per includere canali TV inglesi, e persino la personalizzazione delle stanze con oggetti familiari inviati dai giocatori per creare un ambiente più familiare.

L’attenzione ai dettagli del resort e la preparazione minuziosa per il soggiorno riflettono non solo il desiderio di massimo comfort ma anche la determinazione a creare un ambiente ottimale per gli atleti durante un torneo così importante.