Euro 2024: Fullkrug “salva” la Germania, 1-1 con la Svizzera e primo posto. 0-1 in Scozia-Ungheria

Terminano i match valevoli per Euro 2024. La Svizzera sfida i padroni di casa della Germania, in un primo tempo equilibrato sbloccato 28′. Quando Ndoye sfrutta un cross dalla sinistra riuscendo ad anticipare i difensori tedeschi, buttando dentro la rete dell’1-0. Nella ripresa però la Germania spinge fino al gol di Fullkrug al 90+2′ trova la rete e regala il primo posto ai tedeschi.

Totale equilibrio invece nella sfida tra Scozia e Ungheria. In un primo tempo in totale equilibrio, nella ripresa l’Ungheria la vince. Assist dell’ex rosa Sallai per Csoboth K. che al 90+10′ la insacca e regala il terzo posto ai suoi.