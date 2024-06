Euro 2024, Danimarca stesa 2 a 0: Havertz e Musiala trascinano la Germania ai quarti

Al BVB Stadium di Dortmund la Germania vince 2 a 0 contro la Danimarca e vola ai quarti di finale degli Europei. I gol nel secondo tempo di Havertz, su calcio di rigore, e Musiala permettono ai tedeschi di passare il turno. La formazione padrona di casa parte subito col piede sull’acceleratore. Al 3′ viene annullato il gol dell’1 a 0 a Schlotterbeck con l’intervento del Var: Sul corner calciato da Kroos, svetta il numero 15 tedesco approfittando dell’uscita non perfetta di Schmeichel a il blocco di Kimmich viene giudicato irregolare. Subito dopo sia il terzino del Bayern Monaco sia il centrocampista del Real Madrid impegnano il portiere danese, autore di due fantastici interventi. Al 39′ la partita viene sospesa per circa 15 minuti per via di lampi, tuoni e pioggia, e a pochi minuti dalla fine del primo tempo Hojlund non sfrutta prima l’errore in uscita di Schlotterbeck e poi si fa ipnotizzare dall’uscita di Neuer.

Nella ripresa la Germania va sotto 1 a 0 per via del gol di Andersen, ma ancora una volta interviene il Var e annulla la rete. I tedeschi reagiscono e conquistano un rigore a causa di un fallo di mano da parte del giocatore del Crystal Palace: Havertz si presenta dal dischetto e non fallisce. Successivamente arriva anche il 2 a 0: sul lancio di Schlotterbeck, Schmeichel non esce e Musiala ne approfitta, depositando in rete il pallone del raddoppio. Le due reti siglate dai suoi uomini permette alla Germania di accedere ai quarti dove affronterà la vincente di Spagna-Georgia