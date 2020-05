Secondo quanto si apprende da una nota dell’agenzia, “Ansa”, l’Uefa ha avviato le procedure di rimborso dei tagliandi per gli Europei 2020, rinviati al 2021. La richiesta va fatta entro le 14 del 26 maggio, e riguarda soltanto i biglietti che non potranno essere utilizzati dagli acquirenti. Per chi ha invece intenzione di confermare il proprio posto per le partite in programma nel 2021, non ci sarà bisogno di attuare alcuna procedura: i biglietti rimarranno validi.

La procedura di rimborso – che sarà effettuata sulla stessa carta di credito da cui è stato effettuato l’acquisto, mentre soltanto in caso di scadenza della stessa avverrà tramite bonifico bancario – inizierà entro il giugno prossimo, dopo la chiusura del Portale per il rimborso dei biglietti.

Dopo la conferma del nuovo calendario delle partite per il torneo del 2021, qualora il possessore del biglietto non fosse in grado di partecipare al torneo posticipato, sarà prevista un’altra opportunità di restituire i tagliandi e ricevere un rimborso integrale.