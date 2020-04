Attraverso un post sulla propria pagina Facebook, “Il giornale di Capaci” rilancia un’indiscrezione riguardo alla prossima estate: “Musumeci pensa alla chiusura delle spiagge libere. Il governatore della Regione Sicilia, Nello Musumeci, starebbe valutando con il suo staff la possibile chiusura delle spiagge libere del litorale siciliano per la prossima estate. La scelta deriverebbe dal fatto che seppur si decida di consentire la balneazione, questa non potrà essere priva di regole e sconsiderata. Ecco dunque che l’accesso in spiaggia potrà essere consentito solo negli stabilimenti, ovvero dove si ha la certezza che vengano rispettate le distanze di sicurezza nella disposizione di ombrelloni e sdraio. Questo aspetto potrebbe portare, ad una netta differenza sociale tra chi ha la possibilità di pagare la permanenza in spiaggia in uno stabilimento attrezzato e chi invece ha minori capacità di spesa”.