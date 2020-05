Nelle spiagge libere potrebbero arrivare ben presto gli steward con Reddito di Cittadinanza per far rispettare le norme anticoronavirus e quindi il distanziamento sociale. Secondo quanto riporta “La Gazzetta del Sud” ciò non permetterà l’ingresso di venditori ambulanti, ogni spiaggia sarà suddivisa in stalli da 10 mq (distanza minima tra gli ombrelloni 3m) per 2/3 e in stalli da 4 mq (distanza minima tra gli asciugamani 1.5m) per la restante parte, in modo da poter ospitare sia nuclei familiari (massimo 4 persone) che single. A fine giornata ci sarà la sanificazione giornaliera.