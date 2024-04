Estasi Piana degli Albanesi

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul San Giorgio Piana promosso in Eccellenza.

Al Li Causi di Piana si conclude la regular season con il San Giorgio Piana, già promosso in Eccellenza, che batte il Gemini per 5 a 1. La giornata di festa inizia ancora prima dei 90’ di gioco con la presentazione delle formazioni che hanno partecipato

ai vari campionati regionali e provinciali. Presenti sugli spalti, per festeggiare il San Giorgio Piana, anche gli ultras della Curva Nord Inferiore e del Belmonte.

Al triplice fischio continua la festa del San Giorgio Piana con la squadra, che festeggia sul campo insieme ai propri tifosi, la sudatissima promozione, con cori, fuochi d’artificio e musica. Non sono mancati i cori per il presidente Troka, portato pure in spalla dai tifosi. I festeggiamenti sono continuati con la presentazione della dirigenza del San Giorgio Piana e della prima squadra sulle note di We are the champions