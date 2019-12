Nel pomeriggio si è diffusa un’indiscrezione secondo cui il Palermo sarebbe stato interessato all’attaccante del Marsala Pietro Balistreri, elemento di spessore per la serie D nonchè capitano dei lilibetani. Il direttore sportivo del Palermo Renzo Castagnini sta sondando il terreno alla ricerca di profili utili per rafforzare l’organico a disposizione del tecnico Pergolizzi e il reparto avanzato è quello che più di tutti necessita di interventi. A tal proposito, in relazione alla vicenda Balisteri, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione non ci sarebbe stato ad oggi alcun contatto con la società Marsala. Al momento sarebbero pervenute soltanto richieste da parte di squadre di serie D del nord Italia.