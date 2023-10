Intervistato in esclusiva ai nostri microfoni l’ex capitano del Palermo Stefano Sorrentino ha parlato della sua visita odierna al centro sportivo di Torretta, ma non solo, si è anche espresso su Corini.

Ecco qualche estratto:

«Ho trovato i ragazzi molto carichi, alcuni di loro li conosco, con altri ho giocato contro. Mi ha fatto molto piacere incontrarli. È sempre bello respirare l’aria di casa».

Hai parlato anche con Rinaudo e Corini. Il mister in quest’avvio di stagione non ha avuto la piazza del tutto dalla sua parte. Che idea ti sei fatto?

«Ho trovato anche loro molto carichi, sono sul pezzo. Oltre che degli ottimi professionisti sono delle gran belle persone e questo a 360° fa la differenza. Io sto dalla parte di Corini, credo che in serie B e in parte anche in A non ci siano allenatore migliori di lui. È chiaro che non si può piacere a tutti, ma alla fine contano i risultati. Lui lì sta ottenendo, ha avuto bisogno di tempo. Ma come sostiene anche la società meglio arrivare all’obiettivo facendo qualche passo in più anziché arrivarci subito e poi rischiare di fare il botto».

Secondo te dove può arrivare questa squadra?

«La speranza è quella che possa arrivare più in alto possibile. Il campionato di serie B lo conosciamo tutti, è un campionato lungo e importante, gli avversari quando affrontano il Palermo giocano la partita della vita. Penso che questa squadra abbia tutte le carte in regola per potersi giocare le sue chance fino alla fine».