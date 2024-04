Escl. Sodinha: «Mignani merita il Palermo. Ecco chi giocherà»

«Mignani è un allenatore competente che ha ottime idee di gioco. Le sue squadre spesso hanno fatto divertire i tifosi e i risultati, sia Bari che a Modena parlano per lui. Merita questa opportunità in una piazza importante come Palermo». A dirlo ai microfoni di ilovepalermocalcio.com è Felipe Sodinha, al Modena per due stagioni alla corte del nuovo tecnico rosanero.

C’è un consiglio che vuoi dare ai giocatori del Palermo per conquistare la fiducia di Mignani?

«Impegnarsi al massimo tutta la settimana nel corso degli allenamenti. Non ha delle gerarchie stabilite, ma manda in campo chi sta meglio e chi si è dimostrato più in forma nel corso della settimana».

Ci sono dei lati negativi di Mignani?

«Difficile dirlo perché con lui ho solo buoni ricordi. È anche un tecnico al quale piace scherzare nel corso degli allenamenti. Personalmente in quel periodo avrei voluto giocare di più, ma ciò non significa che non mi sia trovato bene con lui».

Secondo lei c’è ancora tempo per recuperare dall’attuale situazione?

«Il tempo senza dubbio non è molto. Mignani è, però, un tecnico che può incidere e secondo me può dare un grande mano al Palermo. Da oggi con lui in panchina tiferò anche io per i rosanero».

Le sarebbe piaciuto vestire la maglia rosanero?

«Palermo è sempre stata una grande piazza. Quando parlavo con il mio amico Coronado, mi trasmetteva sempre la sua felicità per l’esperienza vissuta in rosanero. Tre anni fa avevo anche sentito di una possibilità di giocare al Barbera e avevo anche dato la mia disponibilità. Purtroppo però sono rimaste solo voci, che non si sono concretizzate».