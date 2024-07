Escl. Presidente Entella: «Bonini giocherà in Serie B. Brunori? Se un calciatore vuole partire…»

«Bonini? Stiamo parlando di un giovane molto improntante destinato a categorie importanti. Non è un caso, infatti, che abbia attratto l’interesse di diverse squadre del campionato cadetto. Il giocatore è in uscita e se ne sta occupando il nostro direttore sportivo. Il prossimo anno a mio avviso Bonini giocherà in Serie B». Questo il pensiero ai microfoni di ilovepalermocalcio.com di Antonio Gozzi Presidente della Virtus Entella, proprietaria del cartellino del difensore Federico Bonini finito sul taccuino dei rosanero.

Cinquecento mila euro sono il valore corretto per il suo cartellino?

«Per il valore del ragazzo direi di sì, forse anche qualcosina in più».

Come vede la situazione del suo ex calciatore Matteo Brunori?

«Da noi purtroppo non ha fatto vedere grandi cose e per tal motivo rappresenta per me un rimpianto. Oggi è un bomber importantissimo e personalmente cercherei di trattenerlo in qualsiasi modo. C’è però una vecchia regola del calcio secondo la quale i calciatori non vanno trattenuti contro il loro volere. Dovrà essere tenuta in considerazione anche la sua volontà. Nei momenti di forma migliori, questo Brunori può dire la sua anche in Serie A».

Il Secolo XIX: “Entella, per Bonini c’è la fila. Anche il Palermo interessato”