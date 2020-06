L’ex centrocampista rosanero Antonio Nocerino è intervenuto ai microfoni della nostra redazione per parlare della difficile situazione legata al Coronavirus, della sua esperienza con la maglia del Palermo, delle voci che lo vedrebbero tra i papabili per la panchina rosa dopo l’addio di Pergolizzi e tanto altro. Ecco qui di seguito le sue parole rilasciate in esclusiva ad “Ilovepalermocalcio” in merito alla sua esperienza con il calcio americano e le differenze tra quest’ultimo e quello italiano: «Differenze tra il calcio in America ed in Italia? Tattica, tecnica, pensiero e postura del corpo. Noi abbiamo una grande fortuna, abbiamo una scuola dove ti fanno guardare e insegnano il dettaglio, più di altri posti anche in Europa, il dettaglio da noi fa la differenza. Differenze non solo con l’America, perché la MLS è molto giovane. Penso che qui c’è agonismo, fisicità però tatticamente, sia individuale che collettiva, sono un pò indietro perché non lavorano sin da piccoli. Noi in Italia siamo pignoli e curiamo il dettaglio, questo mi piace tantissimo perché penso che alla lunga il dettaglio faccia la differenza. Noi possiamo insegnare, non solo alla MLS, ma anche ad altri campionati, vedi i difensori che abbiamo avuto, la maniera in cui marcavano, il corpo, il piede. Ricordo che quando giocavo, gli allenatori mi insegnavano la postura, come correre, correre in diagonale, questo me lo porto perché per me è stato un grande insegnamento. Ho avuto la fortuna di avere grandissimi allenatori da cui ho assorbito tutto ciò che mi hanno insegnato».