Il Palermo sta vivendo un periodo per niente semplice, il vantaggio dal Savoia è diventato praticamente irrisorio, sono solo tre le lunghezze che separano le due squadre. In più molti tifosi vogliono l’esonero di mister Pergolizzi, visti i risultati ottenuti, soprattutto dopo il pareggio contro la penultima in classifica, ovvero il San Tommaso. Domenica altra partita delicatissima contro il Roccella, che viene da due vittorie consecutive contro Corigliano e Biancavilla, animi decisamente diversi dalla compagine rosanero. La nostra redazione ha voluto intervistare il presidente della squadra calabrese, Maurizio Misiti, in merito alla sfida di domenica prossima.

Presidente, la sua squadra viene da due vittorie consecutive, mentre il Palermo è in un periodo nero…

«Io pensavo all’andata che era una sfida molto diversa, adesso arriviamo al Barbera per fare la nostra partita, spero di fare un piccolo risultato. Il Palermo al momento sta avendo un periodo difficile, non so cosa sta succedendo, non me l’aspettavo questo calo. Noi siamo in ottima forma».

Rispetto all’andata sarà tutta un’altra sfida…

«Il Palermo non si può permettere queste disattenzioni, specialmente al Barbera, soprattutto con un avversario come il Savoia che si è avvicinato. Anzi a un minuto dalla fine della partita di domenica, si toccavano quasi con mano le due squadre. Adesso sono a tre punti di differenza dai rosanero, rispetto alla partita d’andata sarà tutta un’altra sfida».

Che sfida si aspetta domenica?

«La mia squadra è in ottima forma, veniamo da due vittorie contro Corigliano e Biancavilla. Il Palermo domenica forse sarà nervoso, perché i meravigliosi tifosi rosanero vogliono vincere e non vogliono più attendere per allungare sul Savoia. L’anno scorso il Bari ha fatto un cammino diverso. All’andata ho visto un ottimo Palermo, ma già mancava qualcosa all’epoca».

Si aspettava questo calo dei rosanero?

«Io pensavo che il Palermo in questo periodo avesse 7-8 punti di distacco, pensavo che i rosanero facessero un campionato a sè, invece non mi aspettavo questo calo. All’andata la squadra che mi è piaciuta di più è stata il Palermo, anche se era in fase di preparazione. Sinceramente non credevo che il Savoia si avvicinasse tanto al Palermo, noi a Torre Annunziata abbiamo perso, ma abbiamo fatto la nostra partita, perdendo all’ultimo minuto».

Palermo e Savoia adesso si tolgono solo 3 punti, secondo lei sono due squadre dello stesso livello?

«Tra Palermo e Savoia c’è differenza, i rosa hanno una buona marcia in più rispetto alla squadra campana. Il Savoia lo facevo ai playoff, non me l’aspettavo vicino al Palermo, assolutamente. Noi tra tre domeniche giocheremo contro i bianconeri qui a Roccella, ma ripeto non mi aspetto il Savoia avesse questa marcia».

Alla fine chi la spunterà per la vittoria del campionato?

«Alla fine la spunterà il Palermo secondo me, anche se non deve sbagliare più. Ovviamente può sbagliare anche il Savoia, già domenica i rosa potrebbero allungare e andare a 6 punti sulla squadra campana, però ripeto alla lunga la spunterà il Palermo».