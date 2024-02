Escl. Capozucca: «Veniamo a Palermo per giocarci la partita. Diakitè? Non so chi sia»

“Quella di Palermo è per noi certamente una trasferta ostica. Nel nostro caso possiamo parlare di Davide che affronta Golia”. Queste le considerazioni del direttore sportivo della Ternana Stefano Capozucca ai microfoni di “Ilovepalermocalcio.com” in vista dell’impegno in trasferta degli umbri contro i rosanero.

Firmerebbe per il pari?

«Non si firma mai per il pari. Del resto all’andata avremmo meritato il successo contro i rosanero. È chiaro che affrontiamo un avversario con un obiettivo ben diverso dal nostro e anche un potenziale economico di ben altro tipo, ma andremo a Palermo a giocarci le nostre chance».

A Palermo ritroverà Diakité con il quale non vi siete lasciati bene.

«Preferirei non parlare di questo argomento. Diakité onestamente non so neanche chi sia».

In diverse occasioni il suo nome venne accostato ai rosanero. Ha qualche rammarico?

«Confermo di essere stato vicino al Palermo in più di un’occasione. Anche quando i rosanero erano in C la mia candidatura venne caldeggiata da Sogliano, il mio “padre” calcistico. È chiaro che quella rosanero è sempre stata una piazza molto ambita, che merita di stare in Serie A».