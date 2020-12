L’ex rosanero Sasà Campilongo, intervistato dalla nostra redazione, ha parlato della lotta promozione in Serie C, ma non solo. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni:

La distanza tra il Palermo e la Ternana è di ben 20 punti. Crede che i rosanero siano ormai tagliati fuori per la vittoria finale?





«Penso che la Ternana sia irraggiungibili anche per il Bari. Gli umbri sono una squadra forte, hanno 22/23 giocatori tutti titolari, possono fare turnover quando gli pare e piace. Oggi la Ternana è una squadra, il Bari no. Credo che il Palermo può arrivare tra le prime quattro o cinque e fare i playoff. Sarebbe un peccato non riuscirci. Non so cosa farà la dirigenza a gennaio, ma credo che cercheranno qualche rinforzo».