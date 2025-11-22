Repubblica Genova: Entella, pomeriggio di gala. A Chiavari di scena il Palermo “Ci serve la partita perfetta”

Come riportato da Alessandra Fontana su la Repubblica Genova, oggi alle 15 al “Sannazzari” l’Entella torna in campo per una gara che pesa molto più di un semplice turno di campionato. Dopo la vittoria in amichevole contro il Milan, la squadra di Andrea Chiappella è pronta a riprendere il cammino in Serie B e a difendere la propria imbattibilità casalinga.

Quella contro il Palermo non sarà però una partita ordinaria. I rosanero, ricorda ancora Fontana su la Repubblica Genova, sono considerati tra i favoriti per il salto di categoria e rappresentano uno dei test più complessi dell’intera stagione. Nonostante ciò, Chiappella non rinuncia alla sua filosofia: «Portiamo in campo la nostra identità. Affrontiamo una squadra attrezzata, ma i ragazzi non si sono mai fermati e l’amichevole ci è servita a prepararci al meglio. Affronteremo il Palermo con entusiasmo e voglia di incidere».

Il pari in trasferta contro la Reggiana ha consolidato certezze e fiducia, dando all’Entella la sensazione di essere sulla strada giusta. Come evidenziato da la Repubblica Genova, sono stati giorni intensi sia dal punto di vista fisico che mentale. Chiappella insiste su un concetto: «Rispetto per l’avversario, ma concentrazione totale su noi stessi».

Il tecnico riconosce la qualità dei rosanero: «Il Palermo è forte nell’area di rigore, hanno attaccanti e centrocampisti capaci di risolvere le partite. È una squadra completa. A noi serve la partita “perfetta”».

Per riuscirci saranno fondamentali due elementi: spensieratezza e cattiveria agonistica. «Una mentalità vincente nasce da un mix di aspetti. Dobbiamo mantenere umiltà ma sapere che possiamo mettere in difficoltà chiunque».

Sulla formazione, Chiappella mantiene la consueta prudenza. Come sottolinea Fontana su la Repubblica Genova, il tecnico vuole sfruttare l’intera rosa e non esclude sorprese: «Anche chi non gioca sta dando continuità in allenamento».

Tra i più attesi, c’è il catalano Guiu Villanova, sempre più vicino a un impiego importante dopo gli spezzoni contro Reggiana e Milan.

Ma gli occhi dei tifosi saranno soprattutto per Ivan Marconi, grande ex della partita. A la Repubblica Genova, Marconi ha raccontato l’emozione del ritorno da avversario: «A Palermo ho vissuto quattro anni stupendi. Quando sono venuto all’Entella sognavo di affrontare di nuovo i rosanero. Quel giorno è arrivato e lo vivo con gioia. Ho tanti amici lì e quando ho visto il calendario ho cerchiato subito questa partita e quella del ritorno al Barbera».

Un confronto speciale, dunque, in cui la forza dei rosanero è riconosciuta, ma anche la consapevolezza dell’Entella di poter giocare le proprie carte.