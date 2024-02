Empoli, paura per Niang: si schianta con il Suv contro un veicolo in sosta. Il comunicato del club

Disavventura alle prime luci di questa mattina per il giocatore dell’Empoli Niang, coinvolto in un incidente stradale: il suv su cui viaggiava è completamente distrutto.

L’edizione odierna de “Il Tirreno” ha raccontato quanto accaduto e secondo le prime ricostruzioni intorno alle 6:30 di questa mattina Niang stava viaggiando sulla sua Mercedes quando, improvvisamente, è finito contro una vettura in sosta sulle strade di Empoli. I danni alla sua macchina sono incalcolabili, visto che la vettura appare completamente distrutta sulla parte anteriore, ma per sua fortuna il classe ’94 non è rimasto ferito nello scontro.

Un impatto dunque decisamente pericoloso per lui che però questo pomeriggio si allenerà regolarmente agli ordini di mister Nicola. In una nota stampa diramata dall’Empoli infatti, il Direttore Sportivo azzurro Pietro Accardi sottolinea proprio questo specificando poi quanto accaduto a Niang.

“Ci tengo a precisare che il nostro calciatore M’Baye Niang ci ha prontamente avvertiti della disavventura avvenuta questa mattina. Come Club siamo a conoscenza che, fin dal suo arrivo a Empoli, il ragazzo di buon mattino è solito uscire ed unirsi a gruppi di preghiera con altri praticanti della sua religione”. Il ds azzurro continua: “Il calciatore, rientrando a casa e complice una disattenzione, è andato a sbattere con alcune auto in sosta“.