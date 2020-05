Secondo quanto annunciato con un post da parte del sindaco di Empoli Brenda Barnini su Facebook, l’ultimo reparto ha chiuso dieci giorni fa, la terapia intensiva oggi, venerdì 29 maggio. Per Empoli e per l’ospedale San Giuseppe è un gran giorno: anche se la paura per il Coronavirus è sempre presente, il nosocomio empolese è riuscito a combatterla fino all’ultimo e oggi può prendersi una ‘pausa’.

Ecco quanto riportato sul social network: “Questo era il momento che aspettavo da tre mesi. Il reparto di terapia intensiva Covid19 del nostro Ospedale San Giuseppe ha chiuso! Non basteranno mai le parole per ringraziarvi tutti per il lavoro incredibile che avete fatto. Adesso dobbiamo tutti insieme ripartire. Rispettando le regole che abbiamo imparato per tutelare la nostra salute ma dobbiamo tornare fuori e far rivivere la nostra città”.