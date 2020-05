Secondo quanto annunciato dal cancelliere, Sebastian Kurz, visto il buon andamento epidemiologico, dal 15 giugno l’Austria revocherà in gran parte l’obbligo di indossare mascherine in luoghi pubblici. Le mascherina andranno indossate solo sui mezzi pubblici, nel settore sanitario (ospedali, rsa e farmacie) e per i servizi dove non si può rispettare la distanza minima di un metro, come per esempio dai parrucchieri. Anche per i camerieri l’obbligo per il momento resta in vigore.