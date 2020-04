Ad annunciarlo è stato un portavoce della Commissione Ue, che a marzo aveva cambiato il mandato per ampliare lo scopo degli aiuti anche alle questioni che riguardano l’emergenza sanitaria, l’Italia ha presentato una richiesta al Fondo di solidarietà europeo per il sostegno per la pandemia da Coronavirus. La Commissione Ue attende ulteriori domande e dal 24 giugno le valuterà come un pacchetto, per poi presentare gli aiuti finanziari al Parlamento e al Consiglio europeo.