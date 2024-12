Eccellenza Siciliana: pari casalingo per la Supergiovane Castelbuono contro la Parmonval. Risultati finali e classifica aggiornata del Girone A

In una vibrante giornata di calcio in Eccellenza Siciliana Girone A, le squadre hanno dato vita a scontri decisivi che hanno influenzato la parte alta e bassa della classifica. La competizione non manca di emozioni con il Athletic Club Palermo che continua a dominare la classifica, mentre il Città di Gela segue a stretto contatto.

L’Athletic Club Palermo, solido in vetta, ha mantenuto la sua posizione di leader nonostante non abbia giocato in questa giornata, attestandosi a 37 punti. Il Città di Gela, con una vittoria convincente per 2-0 contro il Marsala 1912, si conferma come il principale inseguitore, portandosi a 33 punti e mantenendo vive le speranze di insidiare il primato del Palermo.

Tra gli altri risultati di rilievo, l’Unitas Sciacca Calcio ha ottenuto una solida vittoria per 2-0 contro Lascari – Cefalù, rafforzando il terzo posto con 29 punti totali. Questo risultato mette una certa distanza tra loro e il Don Carlo Lauri Misilmeri, che rimane a 26 punti dopo una pausa forzata in questa giornata.

Il San Giorgio Piana ha preso tre punti fondamentali in trasferta, battendo l’Accademia Trapani 2-0, situazione che li aiuta a rimanere in corsa per un posto nei playoff, portandoli a 24 punti.

Nella zona media della classifica, il Castellammare Calcio 94 ha guadagnato un punto importante in un pareggio 1-1 contro la Città di San Vito Lo Capo, posizionandosi a 20 punti.

Ecco i risultati finali:

Accademia Trapani 0 – 2 San Giorgio Piana

Città di San Vito Lo Capo 1 – 1 Castellammare Calcio 94

Folgore Calcio Castelvetrano 1 – 0 Don Carlo Lauri Misilmeri

Marsala 1912 0 – 2 Città di Gela

Unitas Sciacca Calcio 2 – 0 Lascari – Cefalù

Oratorio S. Ciro E Giorgio 1 – 0 Casteldaccia

Supergiovane Castelbuono 2 – 2 Parmoval

Ecco la classifica aggiornata:

Athletic Club Palermo – 37 punti

Città di Gela – 33 punti

Unitas Sciacca Calcio – 29 punti

Don Carlo Lauri Misilmeri – 26 punti

San Giorgio Piana – 24 punti

Marsala 1912 – 22 punti

Castellammare Calcio 94 – 20 punti

Parmoval – 19 punti

Folgore Calcio Castelvetrano – 18 punti

Accademia Trapani – 17 punti

Città di San Vito Lo Capo – 16 punti

Oratorio S. Ciro E Giorgio – 16 punti

Casteldaccia – 16 punti

Partinicaudace – 16 punti

Supergiovane Castelbuono – 14 punti

Lascari – Cefalù – 5 punti