“È solo l’antipasto”: De Laurentiis spiazza tutti per il dopo Calzona | Sulla panchina siederà un ’nemico’ dei tifosi

Annuncio da non credere sul futuro del club campione d’Italia in carica, che verrà guidato da un nome a sorpresa il prossimo anno, non proprio amato dai tifosi azzurri.

Questa sarebbe dovuta essere la stagione della riconferma per il Napoli dopo lo scudetto conquistato in quella scorsa, ma si è trasformata in un vero e proprio disastro. La squadra infatti non è riuscita nemmeno lontanamente ad imporsi ai ritmi del passato, andando ben presto in crisi di gioco e di risultati. Ciò ha portato ancora più confusione nell’ambiente, tanto che il presidente Aurelio De Laurentiis ha optato per ben tre cambi di allenatore in corsa,

Dopo alcuni mesi Rudi Garcia, mai amato ne dai tifosi e ne tantomeno dal presidente, ha lasciato il testimone a Walter Mazzarri, ma il suo ritorno all’ombra del Vesuvio non ha portato i risultati sperati, e di conseguenza ADL ha optato anche per il suo esonero. Sulla panchina napoletana è arrivato dunque Francesco Calzona, che però traghetterà gli azzurri solo fino al termine del campionato.

Per questo motivo dunque ai piani alti di Castelvolturno uno dei discorsi principali della dirigenza è quello riguardante proprio chi sarà il nuovo allenatore del Napoli. Le ipotesi fatte fino ad oggi sono state diverse, ma quella che ha iniziato a circolare con grande insistenza nelle ultime ore è a dir poco clamorosa. Il recente annuncio infatti ha indicato che un nemico dei tifosi napoletani è pronto a sedersi sulla panchina il prossimo anno.

Un nome che non ti aspetti per la panchina azzurra

In un periodo di grande incertezza sul futuro del Napoli in tema allenatore, le idee che vengono a galla sono sempre tante, e anche i tifosi azzurri ovviamente si stanno sbizzarrendo a paventare vari scenari.

Uno di questi però ha lanciato una provocazione enorme ultimamente sul proprio profilo Twitter. L’utente in questione infatti ha postato una foto di Max Allegri vicino allo stemma del Napoli scrivendo: ”Manna è solo l’antipasto”.

Manna porta Allegri a Napoli?

A quanto pare il Napoli ha deciso di affidare il ruolo di direttore sportivo per il prossimo anno a Giovanni Manna, che al momento fa parte della dirigenza juventina.

Secondo il tifoso dunque il nuovo ds azzurro porterà nel club napoletano Massimiliano Allegri sulla panchina. E’ chiaro che questa è solo una delle tante voci che circolano riguardanti la panchina partenopea, ma che questa non possa essere una soluzione plausibile?