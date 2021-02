Nella serata di ieri era stata diffusa la notizia della morte dell’ex pilota di moto Fausto Gresini, ricoverato all’ospedale “Maggiore” di Bologna per complicanze dovute al Covid-19.

In seguito il suo team “Gresini Racing” ha smentito la notizia, ribadendo che l’uomo, seppure in condizioni critiche, sta ancora lottando ed è in vita.

In basso il tweet della scuderia:

Despite the news currently circulating, Fausto is still with us, albeit in extremely critical conditions — Nonostante le notizie in circolazione, attualmente Fausto è ancora tra noi, seppur in condizioni critiche.

— Gresini Racing (@GresiniRacing) February 22, 2021