Claudio Chiellini, ds del Pisa, è intervenuto in sala stampa al termine del match perso di misura dai toscani contro la Reggina.

Ecco le sue parole:

«Ovvio che quando le cose non vanno dobbiamo fare di più, si vince e si perde tutti insieme. Dobbiamo capire gli errori e tornare alla vittoria: quando si cambia tanto è complicato ripartire, ci vuole del tempo per adattarsi e conoscere il nuovo allenatore. In questo momento le cause sono tante, dobbiamo cominciare a migliorarci tutti. Abbiamo avuto un mese e mezzo meno per fare la squadra, ci sono stati dei cambiamenti ma non è una scusante. È difficile fare delle valutazioni: siamo anche sfortunati con gli infortuni, è ovvio che sta piovendo sul bagnato. Penso che si vince e si perde tutti insieme, adesso siamo più scarsi ma è giusto puntare dalle stesse persone. La rosa è forte e ne usciremo. Maran è in discussione, lo siamo tutti. Sulla direzione di gara, dispiace che sia chiamato il Var in occasione del goal di Masucci».