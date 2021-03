Intervenuto durante la visita al centro vaccinale anti-covid di Fiumicino, Mario Draghi si è espresso in merito al ritiro dei vaccini AstraZeneca.

Ecco alcune sue dichiarazioni:





“Nella giornata di ieri, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha bloccato un lotto di vaccini AstraZeneca, dopo la segnalazione di alcuni gravi eventi avversi. È una decisione precauzionale, in linea con quanto fatto in altri Paesi europei, e che dimostra l’efficacia dei sistemi di farmacovigilanza. Il parere dell’Aifa, condiviso dagli scienziati, è che non ci sia alcuna prova che questi eventi siano legati alla somministrazione del vaccino”.