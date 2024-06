Doppio accordo con Zaniolo: adesso devi scegliere tu | Due squadre di Serie A sono pronte: titolare in Europa

Niccolò Zaniolo pronto a tornare nell’Europa che conta. Due le offerte per l’ex giallorosso: deve solo decidere.

Lo ha spiegato il tecnico del Galatasaray: Zaniolo vuole tornare in una delle top cinque leghe in Europa. L’esperienza in Turchia per l’ala ex Roma sembra veramente essere arrivata al capolinea, e dopo la stagione sfortunata in Premier League all’Aston Villa – condita da infortunio che gli ha fatto saltare l’Europeo – il giocatore sogna un ritorno in grande.

La voglia di rimettersi in gioco in maniera importante a Zaniolo è tornata soprattutto grazie alla fiducia mostratagli da Spalletti, il quale con le convocazioni inaspettate in azzurro è riuscito a rimetterlo in sesto, dopo anni di transizione non proprio esaltanti. L’ultima grande apparizione rimane quella della Conference League per lui, ma adesso potrebbe essere arrivato il momento del ritorno nell’Europa che conta.

Su di lui, come emerso nelle scorse ore, ci sarebbero su tutti due club, e il giocatore gradirebbe la destinazione. Le trattative sono pronte a esplodere nei prossimi giorni.

In due su Zaniolo

Operazione effettuata, riabilitazione cominciata, Zaniolo non vede l’ora di tornare in campo. A ottobre dopo la guarigione il calciatore sarà già pronto a tornare ad alti livelli, e lui non vedrebbe l’ora di farlo in Serie A. Non è un segreto infatti che la destinazione preferita di Zaniolo rimane l’Italia.

Nelle ultime settimane sarebbero due le strade percorribili per l’ex giallorosso, ormai in rotta con il Galatasaray. Si tratta di Fiorentina e Atalanta. La prima una soluzione logica per le sue doti tecniche, la seconda invece più una suggestione. Entrambi gli allenatori, Gasperini e Palladino, potrebbero volere puntare su di lui.

Zaniolo in Serie A: ma c’è anche il Villareal

Se ce l’ha fatta Spalletti, perché non Palladino e Gasperini. Zaniolo potrebbe affidarsi a un altro grande allenatore per la sua rinascita. L’ex campione d’Italia ci è riuscito, a risollevarlo, in nazionale, adesso toccherà probabilmente al neo allenatore della Fiorentina o a Gasperini che di talenti inespressi se ne è già egregiamente occupato.

In queste ore è emerso anche l’interessamento del Villareal, ipotesi ancora ambiziosa per Zaniolo ma sicuramente meno carica di pressioni rispetto a un ritorno in Serie A che gli punterebbe i riflettori addosso in maniera totale. Al momento c’è una certezza, il giocatore vuole andare via dalla Turchia, e nelle prossime settimane potrebbero iniziare le trattative per riportarlo in Serie A.