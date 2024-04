Doppietta Ferrari, dopo Hamilton un’altra leggenda | Le scuderie rivali iniziano a tremare

Grandi manovre in casa rossa, che in vista della prossima stagione dopo aver preso il fenomenale pilota inglese vuole assicurarsi un altro profilo di livello assoluto, il quale consentirebbe il salto di qualità alla scuderia di Maranello.

L’inizio di stagione della Ferrari non è stato negativo. Al netto di un avversario che ultimamente sta spazzando via tutto come la Red Bull guidata da Max Verstappen, il Cavallino Rampante sta riuscendo ad ottenere ottimi risultati e diversi podi, specialmente con la monoposto di Carlos Sainz, ormai prossimo all’addio.

Nel gran premio d’Australia, complice anche il ritiro del grande rivale olandese, la rossa ha messo a segno una clamorosa doppietta, che mancava ormai da tempo, con lo spagnolo che ha trionfato davanti al compagno di squadra Charles Leclerc. Quanto di buono sta facendo la scuderia di Maranello ha cominciato a far pensare ad un grande ritorno in un brevissimo futuro della squadra emiliana ad alti livelli e alla competizione per la conquista dei titoli.

Ma non sono solamente i risultati che stanno facendo tremare gli avversari e gioire i tifosi. La Ferrari infatti sta lavorando parecchio anche per ingaggiare dei profili di alto livello in vista del prossimo anno, e dopo aver messo sotto contratto niente di meno che Lewis Hamilton, un’altra leggenda sembra in procinto di approdare in casa rossa per sancirne il grande ritorno nell’olimpo della Formula 1.

Non solo il pilota inglese per la rossa

Qualche tempo fa una clamorosa notizia ha lasciato senza parole tutto il mondo ferrarista: Lewis Hamilton, pilota inglese della Mercedes sette volte campione del mondo, a partire dal 2025 correrà in sella alla monoposto del Cavallino Rampante.

Un arrivo clamoroso dunque, che fa capire le intenzioni che ci sono dalle parti di Maranello di tornare ad essere la migliore scuderia in circolazione. Ma il 39enne inglese non sarà l’unico grande volto ad arrivare in Ferrari. A quanto fare infatti ai piani alti di Maranello si sta pensando di provare a prendere Adrian Newey.

Chi è il profilo seguito dalla Ferrari

Adrian Newey è di sicuro uno dei migliori ingegneri della Formula 1 in circolazione, tanto che nel corso della sua carriera ha vinto 12 titoli costruttori e 13 piloti.

Visto che la situazione in casa Red Bull non è delle migliori dunque si sta parlando parecchio di una separazione del 65enne dalla scuderia austriaca, e ad approfittarne vorrebbe essere proprio la Ferrari.