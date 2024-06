Doppia trattativa Zaniolo: è partita la caccia grossa in Serie A | Volata per la Champions

Nicolò Zaniolo pronto a tornare in Serie A. Due club importanti sul giocatore per riportarlo in Italia.

La voglia di tornare in Serie A era tornato con la convocazione di Spalletti. Il tecnico, allora appena arrivato al posto di Mancini, aveva dato un colpo di spugna alle gerarchie chiamando un po’ a sorpresa Zaniolo in azzurro. Il giocatore però, facendosi un baffo delle critiche mosse in anticipo, ha risposto benissimo alle convocazioni di Spalletti, diventando un punto fermo per la nazionale. E solo l’infortunio di fine stagione è riuscito a strapparlo dalla spedizione in Germania.

Quello che rimane a Zaniolo è la voglia di tornare in Italia per rimanere nel giro della nazionale e per rimettersi in gioco con la fiducia necessaria e in un campionato che conosce alla stragrande. Dopo l’esilio romano, Zaniolo potrà riassaggiare la Serie A una volta liberatosi dal Galatasary.

Il club turco ha già fatto sapere di non volere impedire al ragazzo di andare via, e di volere esaudire le sue volontà in estate. Su di lui, ci sono forti due club, che studiano in queste ore le possibili mosse per riportare Zaniolo in Italia.

Zaniolo tra due big in Serie A

Le offerte, proprio grazie allo spazio dato da Spalletti in nazionale, non mancano per Zaniolo e nemmeno gli estimatori. Due su tutti in Serie A stando agli ultimi rumors di mercato riportati da Tuttomercatoweb, Atalanta e Fiorentina. La suggestione di vedere il numero 20 in nerazzurro è forte, soprattutto per quella cura Gasperini che potrebbe fargli fare il definitivo salto di qualità anche dal punto di vista comportamentale e psicologico.

Dall’altra parte la Fiorentina, meno ambiziosa forse dell’Atalanta – non giocherà la Champions il prossimo anno – ma più propensa a fare sul serio per il giocatore. L’Atalanta infatti, suggestioni a parte, difficilmente in questo momento punterà tutto su Zaniolo, considerata anche l’abbondanza del reparto offensivo.

Pronta la contropartita per Zaniolo

Detto di un’Atalanta con il freno a mano tirato per Zaniolo, a fare sul serio sul giocatore potrebbe essere invece la Viola. Palladino stravede per l’ex Aston Villa, e la Fiorentina potrebbe mettere sul piatto se non un’offerta economica importante, almeno una contropartita allettante.

Stiamo parlando di Amrabat, di ritorno dal Manchester United – non verrà riscattato dai red devils – e pare ai ferri corti con la società. Il marocchino potrebbe fare gola al Galatasaray – che detiene il cartellino dell’ex Roma – e convincere i turchi a cedere Zaniolo in scambio.