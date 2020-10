Angela Chianella, protagonista della frase “Non ce n’è coviddi” ha ricoperto il ruolo di influencer, chiedendo ai propri fan di indossare la mascherina:

«Il Covid c’è. Indossiamo la mascherina, pensiamo alla nostra salute. Io quella volta scherzando dissi che il Covid non c’era, ma adesso siamo messi male…”, ha scritto in un suo post via social.





«Coivd? Ci ho sempre creduto, abbiamo scherzato e riso, altre persone hanno fatto di tutto e di più e nessuno li ha mai criticati. Ho detto quella frase io e tutti a tirarmi sassi. Comunque, ragazzi, un consiglio: mettiamoci la mascherina e usiamo tutte le precauzioni».