Disse no al Palermo, adesso può lasciare Cagliari. Nicola: «Prati mi piace, ma…»

Alla vigilia della sfida tra Cagliari e Milan, valevole per la 20^ giornata di Serie A, il tecnico del Cagliari, Davide Nicola, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sul momento della squadra e sulla preparazione al match contro gli uomini di Sérgio Conceição. Tra i temi discussi, spazio per il centrocampo rossoblù e per uno dei giovani talenti più promettenti, Matteo Prati.

Ecco le sue parole:

«La quadratura della squadra si sia trovata grazie a 18/19 giocatori, Marin e Deiola hanno giocato molto e ci fidiamo di loro, ultimamente per caratteristiche sono stati impiegati più Adopo e Makoumbou. Prati mi piace molto e gliel’ho detto personalmente, nel reparto di mezzo mi piacciono tutti e diventa difficile quando giochi con solo 2 interpreti. Bisognerà valutare le esigenze dei giocatori, qualcuno può avere mire ed esigenze differenti».