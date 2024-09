Disavventura per la Juventus Next Gen: bloccata in aeroporto a Trapani, i ragazzi di Montero dormono per terra

Notte da incubo per la Juventus Next Gen di Paolo Montero, rimasta bloccata all’aeroporto di Trapani dopo aver ottenuto un pareggio per 1-1 contro il Trapani, guidato da Salvatore Aronica, nella partita di Serie C. La squadra bianconera, dopo le reti di Ciotti e Guerra che hanno siglato il risultato sul campo, ha vissuto una disavventura inattesa al ritorno verso Torino.

Secondo quanto riportato da *Sky Sport*, il volo che avrebbe dovuto riportare la formazione U23 della Juventus a Torino era previsto per le 2 del mattino, ma inizialmente è stato posticipato di un’ora, per poi essere rimandato di cinque ore, fino all’imbarco definitivo alle 9 del mattino. Durante la lunga attesa, i giocatori sono stati costretti a dormire sul pavimento dell’aeroporto, utilizzando zaini e borse come cuscini, in una scena che ha sorpreso molti, considerando la professionalità del contesto.