Disastro Antonio Conte: ceduto in prestito con diritto di riscatto | La rosa è adesso troppo corta

Disastro Antonio Conte, rosa del Napoli si sta accorciando sempre di più: altra cessione in prestito con diritto di riscatto

Probabilmente nessuno si sarebbe aspettato che, alla metà di agosto, ed a pochi giorni dall’inizio del campionato la rosa del Napoli si riducesse sempre di più. Tra calciatori che sono stati messi fuori rosa, tra coloro che non fanno parte del progetto tecnico e da cessioni gli azzurri stanno vivendo un periodo di assoluto sbando.

Lo sa benissimo il tecnico Antonio Conte che non ci sta capendo più nulla. Soprattutto per quanto riguarda la vicenda che vede come protagonista Marco Brescianini. Arrivato a Villa Stuart con tanto di visite mediche effettuate e pronto alla firma, qualcosa tra le due società (Frosinone ed appunto Napoli) è cambiato.

I partenopei hanno cambiato alcune condizioni nell’operazione che i ciociari non hanno accettato. Ad approfittarne, con una offerta più alta ed un migliore ingaggio al calciatore, ci ha pensato l’Atalanta che sta perfezionando gli ultimi dettagli per l’acquisto. Causando l’ira dei tifosi azzurri che hanno puntato il dito nei confronti di una persona: Aurelio De Laurentiis.

Le notizie negative, però, non sono affatto finite qui visto che il Napoli è pronto a cedere un altro calciatore in questa sessione estiva di calciomercato. A quanto pare non ci sono più dubbi: si parla di un prestito con diritto di riscatto. Giocatore che, tra l’altro, è in partenza per le visite mediche di rito con il suo nuovo club.

Confusione Napoli, anche Natan verso l’addio: avventura in Liga

Un Napoli assolutamente in confusione in questi ultimi giorni di mercato. In attesa di qualche colpo in entrata (Conte pretende più di qualche arrivo affinché la rosa aumenti), i partenopei stanno perfezionando un’altra cessione. Si tratta di Natan che non ha convinto nemmeno il manager salentino. Il difensore centrale brasiliano (all’occorrenza anche terzino sinistro) è ad un passo dal trasferimento in Liga.

La squadra fortemente interessata alle sue prestazioni sportive è il Betis Siviglia. Questo è quello che ha fatto sapere il quotidiano “El Desmarque“. Una operazione che si chiuderà in prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo se dovessero essere raggiunte determinate condizioni nel corso di questa stagione sportiva. A dare l’ok definitivo è stato lo stesso allenatore degli spagnoli, Manuel Pellegrini.

Napoli, Natan verso il Betis: affare ad un passo

Arrivato come sostituto di Kim, il classe 2001 non ha mai convinto del tutto l’ambiente azzurro. Anche i tre allenatori della passata stagione come Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Francesco Calzona. Basti pensare che il calciatore è sceso in campo solamente in 21 occasioni (in tutte le competizioni) in cui ha fornito prestazioni non all’altezza della situazione.

Lo stesso Antonio Conte, dopo averlo valutato nei due ritiri estivi, ha dato il definitivo “via libera” alla società per liberarsi di lui. La speranza per il tecnico, però, è che un altro difensore possa andare a prendere il suo posto. Bisogna fare presto però visto che il calciomercato è sempre più vicino alla chiusura.