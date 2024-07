Diritti Tv Serie B: Sky e DAZN sempre in prima linea. Settimana prossima possibile chiusura

Mancano meno di 20 dall’inizio del prossimo campionato di Serie B. Nonostante sia su DAZN che su Sky il campionato cadetto è il prodotto più visto dopo la Serie A, al di sopra di Premier League, Liga e campionati esteri vari, i due broadcaster non hanno ancora ufficializzato l’acquisto dei suoi diritti audiovisivi del triennio 2024-27.

La settimana prossima – scrivePianateserieb.it – potrebbe essere quella decisiva, se non per l’annuncio, quantomeno per definire la trattativa. Non è da escludere che DAZN e a Sky che possano ripartire in coppia per permettere ai tifosi cadetti di seguire le partite.