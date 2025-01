Dionisi presenta Palermo-Pisa: «Dobbiamo mostrare un forte spirito di rivalsa senza fissarci sulla classifica»

Il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Pisa.

Ecco le sue parole:

«Posso parlare delle differenze tra noi e il Pisa, ma preferisco non entrare nel dettaglio per non trasmettere un messaggio negativo. Ciò che hanno loro sta primeggiando per ora. Il Pisa è una squadra solida, hanno fatto acquisti importanti, inclusi attaccanti di incredibile fisicità. Hanno investito soldi, come fanno da anni, e mi aspettavo che lottassero per vincere sin dall’inizio. Domani si gioca Palermo-Pisa e dobbiamo ridurre le differenze in classifica lottando per i tre punti. All’andata ci sono stati episodi che non ci hanno favorito. Dobbiamo mostrare un forte spirito di rivalsa senza fissarci sulla classifica. A Reggio Emilia si è giocato davvero troppo poco. Non sapevo nemmeno quanto recupero avrebbero dato. Questo non deve essere un alibi; dobbiamo metterci nelle condizioni migliori perché dipende da noi. Ci siamo messi nelle condizioni peggiori, cosa che non dovremmo fare».