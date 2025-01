Dionisi presenta Palermo-Pisa: «Pochi rigori? Non vogliamo alibi. Parlare delle decisioni arbitrali non porta vantaggi»

Il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Pisa.

Ecco le sue parole:

«Per quanto riguarda i falli, abbiamo registrato un aumento; prima eravamo poco fallosi e adesso commettiamo qualche fallo in più. Se guardiamo i cartellini, questo non è un aspetto che mi entusiasma particolarmente. Ad oggi, il problema è che abbiamo molti giocatori in diffida e dobbiamo trasformare la necessità in virtù. Per quanto riguarda i pochi rigori ottenuti, apprezzate come siamo e come è questo gruppo. Non voglio trasmettere messaggi di alibi o creare scuse per il gruppo di lavoro. Dico le cose pensando a chi mi ascolta, consapevole che i ragazzi potrebbero sentirmi. Per questo è più importante trasmettere messaggi di continuità. Parlare delle decisioni arbitrali non porta vantaggi, continueremo come gruppo, ma questa è la mia posizione. Ad oggi, siamo la quarta squadra in Serie B per tiri in porta, quindi ci troviamo spesso in area o nei suoi pressi. Forse non siamo bravi a subire falli, spesso non chiudiamo l’azione, ma questo è quello che chiedo io. Dobbiamo essere noi a migliorare o ad essere più fortunati. Siamo anche tra le prime squadre per dribbling utili, quindi stiamo lavorando bene su questo aspetto. Tuttavia, non è opportuno che tu parli delle statistiche che non riguardano la squadra».