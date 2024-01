Diez: “Diakité vuole solo il Palermo. La situazione”

Il Palermo continua il suo mercato in entrata e punta Diakité.

Come riportato da “Numero-Diez.com” Salim Diakité vuole solo il Palermo. La possibilità di giocarsi da protagonista la promozione in Serie A con uno dei club più blasonati del torneo avrebbe infatti avuto la meglio sopra ogni altro aspetto, con il difensore che adesso confida in una soluzione positiva della vicenda.

Se da un lato il calciatore è pronto a sposare la causa rosanero, dall’altra si dovrà lavorare all’accordo con la Ternana. Il club umbro ha infatti ritenuto l’offerta del Palermo non congrua, ma la netta posizione del francese non è un fattore di poco conto. Le parti sono dunque al lavoro per limare le distanze, dopodiché si potrà aprire un nuovo, brillante capitolo nella carriera di Salim Diakité.