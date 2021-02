«L’Avellino è una squadra che ha passato tanti momenti brutti, l’ultimo a Bari dove abbiamo fatto una figuraccia. Poi ha cambiato registro, ha iniziato a correre e lottare, e i risultati si stanno vedendo. Braglia ha trasmesso la sua mentalità e la sua cultura calcistica alla squadra.

Non abbassiamo la guardia, questo è un campionato difficile, siamo tre, quattro squadre in lotta per la seconda posizione, noi, il Bari, il Catania e il Catanzaro, senza dimenticare il Teramo che potrebbe inserirsi nella corsa. La sosta ci farà bene? Non lo so. Sono preoccupato più per il Covid, i ragazzi avranno tre, quattro giorni liberi. Speriamo facciano i bravi, ma sono ragazzi, la situazione è delicata e non possiamo permetterci di ricominciare da capo con questo problema». Queste le parole del direttore sportivo dell’Avellino, Salvatore Di Somma, rilasciate ai microfoni di “Sport Channel” in merito al percorso della squadra irpina.