Intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Monopoli, Matteo di Piazza, attaccante appena tornato al Catania, si è espresso così:

«Voglio ringraziare tantissimo il mister ed il direttore (Pellegrino ndr) per avermi dato la possibilità di tornare in una grande piazza, dove forse ho lasciato qualcosa a metà. Questo mi ha dato più forza. E’ come se questo fosse il mio ultimo anno in carriera.





Il gol all’esordio profuma di riscatto perchè vengo da sei mesi particolari, lo dedico a mia moglie e mia figlia. Se continuiamo a dimostrare quello che stiamo facendo, possiamo prenderci delle belle soddisfazioni.

Tutti diamo il massimo, i ragazzi mi hanno accolto bene, ho visto un gruppo compatto. Anche chi non gioca vuole dimostrare qualcosa, buon per l’allenatore che ha tante scelte a disposizione».