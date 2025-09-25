Di Napoli: «Il Palermo con Inzaghi è favorito per la promozione. Pohjanpalo è un lusso per la Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 25, 2025

Arturo Di Napoli, ex attaccante con un passato anche in maglia rosanero, ha parlato ai microfoni di News.Superscommesse.it, analizzando le prospettive del Palermo di Inzaghi e soffermandosi sul valore del centravanti finlandese Joel Pohjanpalo.

Interrogato sulle possibilità di promozione delle sue ex squadre, Empoli e Palermo, Di Napoli non ha dubbi: «Per quanto riguarda il Palermo, la scelta di Pippo Inzaghi parla chiaro circa quelle che sono le ambizioni stagionali. I rosanero, che hanno una struttura societaria di tutto rispetto e che hanno fatto investimenti importanti, sono sicuramente i favoriti per vincere il campionato».

Secondo l’ex bomber, la crescita del club siciliano è frutto di un percorso preciso: «Negli anni i siciliani hanno costruito sugli errori fatti e ora, anche sull’onda dell’entusiasmo che si è creato, meritano ampiamente il ritorno in Serie A».

Capitolo a parte per Joel Pohjanpalo, già protagonista nelle prime uscite stagionali: «Per la categoria è un lusso. Il Palermo ha fatto un investimento importante sul suo cartellino e sull’ingaggio proposto al calciatore. Si tratta certamente di uno dei principali candidati per la vittoria della classifica cannonieri».

