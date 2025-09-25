Di Napoli: «Il Palermo con Inzaghi è favorito per la promozione. Pohjanpalo è un lusso per la Serie B»

Arturo Di Napoli, ex attaccante con un passato anche in maglia rosanero, ha parlato ai microfoni di News.Superscommesse.it, analizzando le prospettive del Palermo di Inzaghi e soffermandosi sul valore del centravanti finlandese Joel Pohjanpalo.

Interrogato sulle possibilità di promozione delle sue ex squadre, Empoli e Palermo, Di Napoli non ha dubbi: «Per quanto riguarda il Palermo, la scelta di Pippo Inzaghi parla chiaro circa quelle che sono le ambizioni stagionali. I rosanero, che hanno una struttura societaria di tutto rispetto e che hanno fatto investimenti importanti, sono sicuramente i favoriti per vincere il campionato».

Secondo l’ex bomber, la crescita del club siciliano è frutto di un percorso preciso: «Negli anni i siciliani hanno costruito sugli errori fatti e ora, anche sull’onda dell’entusiasmo che si è creato, meritano ampiamente il ritorno in Serie A».

Capitolo a parte per Joel Pohjanpalo, già protagonista nelle prime uscite stagionali: «Per la categoria è un lusso. Il Palermo ha fatto un investimento importante sul suo cartellino e sull’ingaggio proposto al calciatore. Si tratta certamente di uno dei principali candidati per la vittoria della classifica cannonieri».