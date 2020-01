La Sampdoria cerca un rinforzo in difesa. Archiviata l’idea Kjaer, il club blucerchiato sta provando a riportare Lorenzo Tonelli a Genova. Il club di Ferrero attende il via libera dal Napoli per far partire già in giornata il difensore, così da consentirgli di sostenere l’allenamento con i nuovi compagni domani. Il difensore centrale ha vestito la maglia della Samp durante la scorsa stagione collezionando 19 presenze e 1 gol. Si muove qualcosa anche per il reparto offensivo. Interesse per Antonino La Gumina, attaccante classe ’96 dell’Empoli. In Serie B quest’anno ha totalizzato 16 presenze e 4 gol. Il giocatore era finito nel mirino del club blucerchiato già dopo l’addio al Palermo. Si muove qualcosa anche per il reparto offensivo. Interesse per Antonino La Gumina, attaccante classe ’96 dell’Empoli. In Serie B quest’anno ha totalizzato 16 presenze e 4 gol. Il giocatore era finito nel mirino del club blucerchiato già dopo l’addio al Palermo. Questo quanto si legge sul sito del noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio.