Di Marzio: “FeralpiSalò, trattativa con il Cagliari per Felici. Ancora nessun accordo”

Secondo Gianluca Di Marzio, Feralpisalò è attualmente impegnata in diverse trattative di mercato. In particolare, prosegue la negoziazione con il Cagliari per l’acquisto di Mattia Felici, ex giocatore del Palermo, ma al momento non è ancora stato raggiunto un accordo tra i due club. Parallelamente, Feralpisalò ha rifiutato un’offerta da parte del Cosenza per il portiere Marco Pizzignacco, evidenziando l’importanza di mantenere il giocatore in squadra per la prossima stagione.

Continue Reading