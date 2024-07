Avellino, UFFICIALE: preso l’ex Palermo Marson

L’Avellino ha ufficialmente annunciato l’acquisto del portiere Leonardo Marson con un accordo biennale. Ecco il comunicato rilasciato dal club campano:

“L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base biennale, il calciatore Leonardo Marson. Nato ad Udine il 5 gennaio 1998, il giocatore friulano è cresciuto tra le giovanili di Milan, Palermo e Sassuolo. In carriera ha indossato le maglie di Olbia, Cesena, Vibonese e Cosenza. In totale, tra i professionisti, ha collezionato 91 presenze divise tra Serie B, Serie C e Coppa di Serie C. Benvenuto ad Avellino Leonardo!”