Di Marzio: “Catanzaro, in arrivo Ilie dal Nizza”

Colpo di prospettiva in casa Catanzaro che si assicura l’arrivo di un prospetto interessante direttamente dal massimo campionato francese. E’ in arrivo, infatti, come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Rares Ilie, centrocampista offensivo classe 2003 del Nizza.

Il giovane calciatore, fa parte della nazionale rumena under 21 ed è stato prelevato dal Nizza nell’estate del 2022 per 5 milioni e ha trascorso le ultime stagioni in prestito. Nella stagione in corso ha giocato due volte col Nizza in Ligue 1.