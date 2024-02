Possibili novità nelle prossime ore per quanto riguarda la panchina del Bari. C’è stato un incontro positivo tra i biancorossi e Fabio Cannavaro e nella giornata di domani ci importanti aggiornamenti per capire se Pasquale Marino verrà esonerato. A quel punto l’ex Benevento firmerebbe per i pugliesi. A riportarlo è Gianlucadimarzio.com.

