Il Bari è pronto a tornare su Baez. il calciatore è attualmente in forza al Frosinone ma i galletti non vorrebbero mollare la trattativa. Come riportato da Gianluca di Marzio, però, l’accordo non è facile da trovare e, allo stesso tempo, è legata all’eventuale partenza di Aramu o di Morachioli.

Continue Reading