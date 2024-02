Attraverso il proprio sito ufficiale Gianluca Di Marzio riporta gli aggiornamenti su alcune trattative di mercato in B.

La Sampdoria nelle prossime ore potrebbe spingere per Okaka da svincolato. Reggiana in chiusura per Moro e Bettella. L’Ascoli, invece, per Luperini aspetta il via libera della Ternana. C’è fiducia per la chiusura dell’operazione.