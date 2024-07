Di Carlo: «Blin al Palermo un grande acquisto. I rosanero stanno lavorando bene»

Intervistato da Alessio Alaimo su TMW Domenico Di Carlo ha parlato di tanto temi. Ecco le sue parole:

È una Serie A di alto livello, sono tornati allenatori come Conte e il Napoli sarà protagonista: è un tecnico vincente per dna. Poi sarà difficile per tutti competere»

Come sarà la Juve di Thiago Motta?

«Thiago Motta la personalità giusta per allenare la Juve. È sempre stato un trascinatore. Ha giocato in grandi platee. È andato per vincere. Poi è chiaro che quando ci sono tanti cambiamenti serve un po’ di lavoro affinché la squadra assuma le idee del proprio tecnico. Porta freschezza, qualità e personalità»

E il Milan di Fonseca?

«Riparte da un nuovo progetto. Quando cominci un nuovo ciclo devono conoscersi tutti il prima possibile. Il Milan, il Napoli e la Juve cercheranno di costruire per arrivare a battere l’Inter»

Il colpo di questo mercato fin adesso?

«Douglas Luiz è un giocatore forte. Mi è piaciuto l’acquisto di Soulé da parte della Roma, come Taremi all’Inter»

E la Serie B?

«Il mercato deve ancora entrare nel vivo. Cremonese, Palermo e Sampdoria stanno lavorando bene. Pirlo è al secondo anno, avrà un po’ di continuità. Il Sassuolo è una candidata a risalire. La sorpresa potrebbe essere il Pisa»

Le operazioni più interessanti?

«Blin al Palermo, un grande acquisto. E Coda alla Sampdoria sarà una certezza. L’anno prossimo ci sarà da divertirsi. Come sono convinto che farà bene Vandeputte alla Cremonese, può spiccare il volo per arrivare in Serie A. La sorpresa del campionato di B potrebbe essere il Mantova».