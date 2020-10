Intervenuto ai microfoni di “Tuttoc.com”, Diego Foresti, direttore generale del Catanzaro, si è spresso così in merito alle ambizioni in campionato della squadra calabrese:

«Stiamo facendo molto bene, direi che forse ci mancano solo i due punti di Caserta. Lì dovevamo uscire con la vittoria, dieci punti con due partite in meno sono un buon bottino. Ricordiamo anche che non siamo potuti scendere in campo con Trapani e Palermo per le varie vicissitudini. Voglio soltanto pensare che siamo sulla strada giusta, stiamo lavorando tanto ed il lavoro paga sempre.





Come giudico il nostro mercato? Ottimo mercato, abbiamo preso i giocatori che volevamo inserendo calciatori esperti e abituati a vincere. Il nostro obiettivo è arrivare il più in alto possibile, ripeto domenica comincerà veramente il nostro campionato».