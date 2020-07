Il sindaco di Bari, Decaro, nonché presidente ANCI, ha parlato ai microfoni di TeleBari, come riportato da tuttobari, sulla riapertura degli stadi di calcio. Di seguito le sue parole: «Dovremmo farcela. Oltre all’interlocuzione fra Bari, Lecce ed Emiliano, cominceranno nei prossimi giorni i primi incontri a livello nazionale. Dovrebbero riprendere le attività sugli spalti. Il problema più grosso non è nemmeno la presenza. A Bari lo stadio è così grande che ci sarebbe il distanziamento. Il problema è l’afflusso, in entrata e in uscita».