De Rossi lo convoca a Trigoria insieme a Ghisolfi: per me sei titolare e qui c’è il rinnovo | Certezza assoluta

Non senza difficoltà la Roma sta cercando di costruire una squadra in grado di tornare in Champions League dopo sei anni di assenza

La Roma di Dan Friedkin e di Daniele Rossi sta per iniziare un ciclo diverso, in totale controtendenza con quanto fatto nelle ultime stagioni. Il patron giallorosso, prima di concentrarsi sull’acquisto dell’Everton, ha dato il via libera alla costruzione di una squadra molto più giovane e dai costi più contenuti.

Con l’aiuto del nuovo direttore sportivo, l’ex Nizza Florent Ghisolfi, il tecnico giallorosso sta programmando la prossima stagione che dovrà rilanciare le ambizioni di capitan Pellegrini e compagni. Tanti gli acquisti da fare e altrettante cessioni da realizzare.

Tra tanti cambiamenti in programma la Roma vuole comunque contare su poche granitiche certezze. Una di queste è senza ombra di dubbio il portiere, il venticinquenne belga naturalizzato serbo Mile Svilar. Sotto la gestione Mourinho l’ex Benfica si è dovuto accontentare di fare da alternativa a Rui Patricio.

Dall’arrivo di De Rossi la stagione di Svilar è cambiata radicalmente. Il portiere serbo si è reso protagonista di una seconda parte dell’anno a dir poco strepitosa, risultando decisivo in svariate circostanze sia in campionato che in Europa League.

De Rossi ha scelto, sarà lui il pilastro della nuova Roma: tutti i dettagli

Sulla scorta di queste significative prestazioni la Roma, a partire dallo stesso De Rossi, ha deciso di investire importanti risorse su Svilar: è intenzione della dirigenza riconoscere al numero uno originario di Anversa un robusto aumento dell’ingaggio con relativo rinnovo contrattuale.

Ad oggi Mile Svilar è legato alla Roma fino al 30 giugno del 2027. L’obiettivo del club capitolino è arrivare a un prolungamento per altre due stagioni fino al 2029. Che si tratti di una trattativa già in dirittura d’arrivo si intuisce da una curiosa clessidra pubblicata dall’estremo difensore serbo sul suo profilo Instagram.

De Rossi, la Roma del futuro riparte da Svilar: il resto è un punto interrogativo

Il giovane portiere ex Benfica, arrivato in giallorosso a parametro zero grazie a una felice intuizione dell’ex direttore sportivo Tiago Pinto, è in questo momento uno dei pochi punti fermi della Roma per la prossima stagione.

Secondo le indicazioni fornite da De Rossi e fatte proprie dal direttore sportivo Ghisolfi, il mercato estivo romanista si preannuncia più movimentato del solito. Ad eccezione di Svilar e di pochissimi altri, l’intera rosa attuale è ufficialmente in vendita. Estate bollente a Trigoria…